Житель Кольчугино в банке ограбил пенсионера

26 Дек. 17:50 2019-12-26T17:50:26+03:00

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В ноябре пожилой человек снял со своей карты в банке 19600 рублей, но наблюдавший за ним мужчина, тоже находившийся в банке, вытащил деньги из кармана пенсионера и сбежал. Житель Кольчугино, передвигавшийся с палочкой, догнать и остановить грабителя не сумел. На поиски похитителя ушло два года, но в декабре 2019 ему все же вынесли приговор. Правда, сам мужчина вину в суде не признал, уверяя, что с разрешения и согласия пенсионера вытащил у него из нагрудного кармана всего три тысячи. И виноват только в том, что вовремя не вернул долг. Но сам ограбленный уверял, что давать в долг не планировал и сразу требовал вернуть деньги. Его версию подтвердили и записи с видеокамер и слова свидетелей. Теперь грабитель отправится в колонию строгого режима на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU