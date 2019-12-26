2019-12-26T16:12:03+03:00
Общество

Как во Владимирской области в праздники будет работать почта

Новогодние каникулы-2020 продлятся 8 дней
Вероника ПАНИНА
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Пока большинство жителей Владимирской области будут отдыхать, некоторые все же будут работать. В частности, почта, банки, медицинские учреждения. Но по особому графику. Отделения почты России в новогодние каникулы будут работать так: 31 декабря - рабочий день по расписанию, сокращенный на 1 час; 1, 2 и 7 января - выходные дни, письма и посылки не принимаются и не доставляются. 3, 4, 5, 6 и 8 января - почта работает по обычному расписанию. В сельской местности для своевременной доставки пенсии может быть установлен другой режим работы. Посмотреть расписание работы любого почтового отделения можно в мобильном приложении «Почты России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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