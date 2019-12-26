2019-12-26T14:22:38+03:00
Общество

В Кольчугино открылся исправительный центр для тех, кого наказали принудительными работами

Здесь осужденные могут пользоваться мобильными телефонами и интернетом, что запрещено в колонии
Алексей СУХОВ
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предоставлено УФСИН по Владимирской областипредоставлено УФСИН по Владимирской области
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В Кольчугино введен в эксплуатацию Исправительный центр для исполнения нового вида наказаний - принудительные работы. Это первый центр подобного рода в 33 регионе.

Срок принудительных работ варьируется от двух месяцев до пяти лет. Первую треть срока осужденные обязаны проводить в подобных центрах. Потом их могут "выпустить" на свободу, но при этом они обязаны оставаться в городе, где работают. Но даже во время принудительного проживания в центре осужденные могут пользоваться мобильными телефонами и интернетом, что запрещено в колонии.

Центр в Кольчугино при ИК-1 рассчитан на 70 человек. В нем будут содержатся мужчины. Работать они будут на 40 предприятиях региона. В исправительном центре имеются кухня и зал для приема пищи. Осужденные сами могут готовить себе пищу, а продукты можно покупать в магазинах. Они имеют право иметь при себе наличные деньги. В центре есть помещение для воспитательной работы, кабинет психолога, различные бытовые помещения, душевые и комната для стирки, оборудованная стиральными машинами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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