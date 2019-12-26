На Пушкинском бульваре во Владимире 28 декабря не откроется каток

СЕГОДНЯ 13:21 2019-12-26T13:21:37+03:00

Об этом "КП" сообщили в администрации города Владимира

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Каток на Пушкинском бульваре должен открыться 28 декабря. Вход планировали сделать бесплатным для тех, у кого есть собственные коньки. Но из-за погоды открытие перенесли. В администрации города Владимира сообщили, что для заливки катка нужна "снежная подушка".

- Когда выпадет достаточное количество снега, установится минусовая температура, каток откроется. Его нужно залить хотя бы два раза, - сказали в городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU