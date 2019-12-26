2019-12-26T12:59:35+03:00
Общество

Банк ВТБ и Московский метрополитен запустят «Виртуальную Тройку»

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Банк ВТБ выиграл тендер Московского метрополитена по созданию «Виртуальной Тройки». Проект будет реализован при экспертном участии Mastercard и в партнерстве с компаниями Samsung и Google.

«Виртуальная Тройка» – это электронная версия проездного билета «Тройка», разработанная специально для смартфонов. Приобрести электронный билет можно будет в приложении «Метро Москвы», а для оплаты проезда достаточно будет приложить мобильное устройство к ридеру на турникетах или валидатору при входе в транспорт.

Внедрение «Виртуальной Тройки» полностью отвечает требованию времени. С новой технологией оплачивать проезд и пользоваться общественным транспортом станет еще удобнее. Больше не потребуется тратить время на очереди в кассу или беспокоиться об утере билета, ведь даже при смене телефона билет можно будет восстановить.

Проект будет реализован в кратчайшие сроки, в первом полугодии 2020 года начнется тестирование системы, а до конца следующего года москвичам и гостям столицы будет доступна возможность загрузки «Виртуальной Тройки» на свои смартфоны.

«Внедрение «Виртуальной Тройки» – это следующий шаг банка ВТБ в реализации своей стратегии, направленной в том числе на создание инновационных платежных решений для транспортной отрасли, и логичное продолжение совместных проектов с Московским метрополитеном. Ранее мы внедрили пополнение карты «Тройка» с использованием NFC-модуля мобильного устройства, позже обеспечили бесконтактную оплату на турникетах всех станций метрополитена и теперь предоставим пассажирам возможность хранить «Тройку» непосредственно на своих смартфонах. Внедряя востребованные платежные сервисы, мы помогаем сделать пользование общественным транспортом удобнее, проще и привлекательнее для пассажиров», – отметил начальник управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ Вадим Изотов.

«Сегодня практически у каждого пассажира есть смартфон, а доля бесконтактных платежей в Москве в целом и в общественном транспорте в частности растет. В этой ситуации логично погрузить проездной билет непосредственно в телефон и предоставить пассажирам дополнительную альтернативу по оплате проезда. Мы рады, что в рамках реализации данного проекта мы продолжим наше плодотворное сотрудничество с банком ВТБ», – рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

«Мы рады продолжить наше сотрудничество в проектах с Московским метрополитеном и банком ВТБ и сделать еще один вклад в создание и внедрение технологий, которые добавляют еще больше комфорта жителям и гостям одного из самых динамичных мегаполисов мира, – комментирует Антон Шигапов, вице-президент по развитию цифровых платежей Mastercard в России. – Именно с Mastercard связана история появления и внедрения безналичной оплаты в столичном метро: в 2013 году были установлены первые билетоматы с возможностью бесконтактной оплаты, спустя несколько лет появились турникеты с бесконтактным ридером, а в этом году завершился масштабный проект с банком ВТБ по оборудованию такими турникетами всех станций».

ИСТОЧНИК KP.RU

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