2019-12-26T12:39:53+03:00
Общество

Владимирца, не платившего коммуналку, выселили из общежития

Он не платил за жилье четыре с лишним года
Ирина Мальцева
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Житель областного центра, работавший на заводе «Точмаш», получил от работы комнату в общежитии на улице Северной в апреле 2008 года. Он прописался в общежитии вместе с членами своей семьи. Первое время он исправно платил коммуналку, но постепенно его домочадцы выписались из общежития, а сам получатель служебного жилья, продолжавший обитать там, перестал вносить деньги. С апреля 2015 года у него накопился изрядный долг, гасить его добровольно, он не собирался, взыскать деньги с помощью приставов. Суд встал на сторону владельцев служебного жилья и выселил неплательщика коммуналки из комнаты в общежитии, занимаемой по договору найма. Куда теперь отправится жить неплательщик – неизвестно. Кроме того, ему предстоит заплатить госпошлину – шесть тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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