В Гороховецком районе иностранец пытался дать взятку сотруднику миграционной службы

СЕГОДНЯ 11:08 2019-12-26T11:08:10+03:00

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11 ноября 2019 года в Гороховецком районе полицейский задержал гражданина ближнего зарубежья. 30-летний мужчина не смог подтвердить свое право пребывания на территории РФ. Для составления протокола страж порядка отправил его к сотруднику местного миграционного пункта. Чтобы избежать административной ответственности и выдворения из страны, иностранец стал предлагать деньги госслужащему. Мигрант положил на стол сотруднику 20 тысяч рублей, после чего он был задержан. По решению суда, «нелегалу» придется заплатить штраф в размере 40 тысяч рублей и покинуть страну.

ИСТОЧНИК KP.RU