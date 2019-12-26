Мошенники из Владимира лишили местного жителя квартиры

СЕГОДНЯ 10:39 2019-12-26T10:39:50+03:00

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Двое жителей Владимира вошли в доверие к мужчине, который страдал психическим расстройством. Вместо кредитного договора мошенники ему подсунули договор купли-продажи собственной квартиры. Пострадавший подписал не только этот договор, но и передаточный акт, и расписку на 2 миллиона 300 тысяч рублей, что якобы деньги он получил. Местных мошенников задержали. Теперь им грозит реальный срок. В суде владимирцы свою вину полностью признали.

ИСТОЧНИК KP.RU