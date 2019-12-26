2019-12-26T10:36:00+03:00
Общество

У владимирской почты новый директор

На эту должность назначен Евгений Манов
Алексей СУХОВ
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предоставлено Почтой России.предоставлено Почтой России.
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Директором владимирского отделения почты России назначен Евгений Анатольевич Манов, ранее занимавший пост заместителя директора по операционной деятельности.

Евгений Манов родился 1 февраля 1973 года во Владимире, закончил Владимирский институт бизнеса по специальности "экономист". До начала карьеры в УФПС Владимирской области он занимал должность заместителя начальника владимирского филиала "Московского индустриального банка".

Как сообщили в пресс-службе регионального отделения Почты России, приоритетными задачами новый директор регионального УФПС считает развитие и модернизацию сети отделений почтовой связи, повышение уровня клиентского сервиса, совершенствование производственных и технологических процессов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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