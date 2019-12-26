Жительница Вязников обманывала людей через соцсети

СЕГОДНЯ 10:04 2019-12-26T10:04:14+03:00

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Жительница Владимирской области через соцсети предлагала своих услуги по перевозке животных и по продвижению страниц пользователей. 28-летняя девушка принимала заказы и просила 100-процентную предоплату. Как только клиенты производили оплату через телефон, девушка переставала выходить на связь. Таким образом она обманула жителей столичного региона, Санкт-Петербурга, Краснодара и Республики Беларусь. Общая сумма ущерба оставила 28 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU