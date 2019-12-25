В муромском детском саду ребенок получил перелом бедра, споткнувшись об кусок линолеума

25 Дек. 18:08 2019-12-25T18:08:04+03:00

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Малыш, находясь в детском саду, получил серьезную травму. Мальчик споткнулся об задранный кусок линолеума и упал. Боль была настолько сильной, что малышу вызвали скорую. «Неотложка» доставила ребенка в больницу, где у него был выявлен перелом бедра. Ребенку наложили гипс. Родителям пришлось нанять сиделку. Они обратились с иском в суд с требованием взыскать с управления образования администрации округа Муром материальный ущерб и компенсацию морального вреда за физические и нравственные страдания ребенка. Муромский суд принял решение взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 120000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU