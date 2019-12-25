2019-12-25T18:06:02+03:00
Спорт

Владимирский гимнаст Николай Куксенков завершил карьеру

Он решил стать тренером
Сергей МОРКОВКИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

30-летний владимирский гимнаст Николай Куксенков объявил о завершении карьеры. Серебряный призер Олимпиады-2016 в составе сборной России получил приглашение стать тренером национальной команды.

Николай Куксенков родился в 1989 году в Киеве. До 2012 года выступал за сборную Украины, в составе которой стал победителем Универсиады-2011 и двухратным бронзовым призером чемпионата Европы. Во Владимир Николай перебрался осенью 2012 года, в составе национальной сборной России он трижды выигрывал на Универсиаде в Казани, стал трехкратным чемпионом Европы, а также выигрывал серебряные медали чемпионата мира в Дохе (2018) и Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2016).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В муромском детском саду ребенок получил перелом бедра, споткнувшись об кусок линолеума
Владимирский гимнаст Николай Куксенков завершил карьеру
Минприроды РФ утвердило терсхему по обращению с мусором во Владимирской области
ВТБ запускает цифровую карту
Гусевчанина будут судить за гибель 11-летнего ребенка на пожаре
«Газпром газораспределение Владимир» обеспечил газификацию девяти населенных пунктов Владимирской области
В Муромском историко-художественном музее откроется выставка модельера Александра Шешунова
Депутаты владимирского горсовета утвердили одномандатную систему
У гороховчан появится клуб на «колёсах»
Реконструкция спорткомплекса «Торпедо» начнется в августе 2020 года
Суд наказал владимирского предпринимателя за не привезенный в срок диван-кровать
Новогодняя сказка в новой рекламной кампании Банка ВТБ
PwC подтвердила высокий уровень зрелости внутреннего аудита ВТБ