Владимирский гимнаст Николай Куксенков завершил карьеру

25 Дек. 18:06 2019-12-25T18:06:02+03:00

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30-летний владимирский гимнаст Николай Куксенков объявил о завершении карьеры. Серебряный призер Олимпиады-2016 в составе сборной России получил приглашение стать тренером национальной команды.

Николай Куксенков родился в 1989 году в Киеве. До 2012 года выступал за сборную Украины, в составе которой стал победителем Универсиады-2011 и двухратным бронзовым призером чемпионата Европы. Во Владимир Николай перебрался осенью 2012 года, в составе национальной сборной России он трижды выигрывал на Универсиаде в Казани, стал трехкратным чемпионом Европы, а также выигрывал серебряные медали чемпионата мира в Дохе (2018) и Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2016).

ИСТОЧНИК KP.RU