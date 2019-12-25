2019-12-25T16:58:06+03:00
Общество

Минприроды РФ утвердило терсхему по обращению с мусором во Владимирской области

В ней нет мусора из других регионов
Сергей МОРКОВКИН
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Министерство природы РФ утвердило корректировку территориальной схемы обращения с отходами, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области. Ведомство отмечает, что в ней не предусмотрен прием мусора из других регионов

Отметим, что территориальная схема была утверждена 20 декабря. Перед этим она прошла общественные слушания, о чем администрация Владимирской области заблаговременно оповещала жителей региона. Ознакомиться с ней можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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