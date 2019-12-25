Гусевчанина будут судить за гибель 11-летнего ребенка на пожаре

СЕГОДНЯ 15:28 2019-12-25T15:28:44+03:00

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Трагедия случилась 27 апреля 2019 года. Мужчина вместе с сожительницей и ее 11-летним сыном отдыхали на даче в СНТ «Стекловолокно» рядом с деревней Бабино. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, глава семейства растопил «буржуйку». Через какое-то время он подбросил дров и лег спать. Ночью дом загорелся. Мужчина проснулся первым. Сначала он попытался открыть дверь между комнатой и кухней, но у него ничего не получилось. Потом он подбежал к окну, выбил стекло и помог выбраться своей супруге, которая была рядом. Спасти ребенка не успели - огонь охватил весь дом. Мужчину будут судить за то, что он оставил печку без присмотра. Вину он полностью признал.

ИСТОЧНИК KP.RU