«Газпром газораспределение Владимир» обеспечил газификацию девяти населенных пунктов Владимирской области

СЕГОДНЯ 14:50 2019-12-25T14:50:14+03:00

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АО «Газпром газораспределение Владимир» в декабре 2019 года ввело в эксплуатацию три межпоселковых газопровода в Судогодском (протяженностью 30 км), Кольчугинском (13 км) и Петушинском (15 км) районах, что позволило газифицировать девять населенных пунктов.

Газ пришел в Снегирево, Марино, Петрушино, Новобусино в Кольчугинском районе; Вялово, Головино – в Петушинском районе, Мошок, Красный Куст, Гонобилово – в Судогодском районе.

Всего возможность подключиться к природному газу получили жители 625 домовладений и квартир. Кроме того, на отопление природным газом в с. Новобусино Кольчугинского района планируется перевести школу и Дом культуры, а в с. Снегирево – местный храм. На отопление газом в перспективе планируется перевести здания школ и несколько других объектов в с. Мошок и в п. Красный Куст Судогодского района; газифицируются Дом культуры и фельдшерско-акушерский пункт в д. Головино Петушинского района.

Новые газопроводы построены в рамках Программы газификации регионов Российской Федерации ПАО «Газпром», инвестор – ООО «Газпром межрегионгаз».

«Все работы проведены в рамках поэтапной реализации во Владимирской области масштабной программы газификации, сформированной на основе подписанного в 2016 году соглашения областных властей с «Газпромом». Всего данной программой предусмотрено строительство газопроводов общей протяженностью около 710 км, что создаст условия для газификации свыше 21,7 тыс. домовладений в 197 населенных пунктах области», - отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Владимир» Алексей Конышев.

ИСТОЧНИК KP.RU