2019-12-25T14:38:43+03:00
Общество

В Муромском историко-художественном музее откроется выставка модельера Александра Шешунова

Она начнет работать с 26 декабря в течение месяца
Елена Масленникова
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Выставка Александра Шешунова посвящена 40-летию творческой деятельности модельера, вековому юбилею музея и Году театра в России. На ней будут представлены эскизы к моделям, театральные и сценические костюмы, фотографии мастера с известными артистами и модельерами. Александр Шешунов создавал костюмы для Королевского балета Испании, театров Пугачевой и Эдиты Пьехи, группы «НА-НА».

ИСТОЧНИК KP.RU

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