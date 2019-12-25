2019-12-25T13:49:26+03:00
Политика

Депутаты владимирского горсовета утвердили одномандатную систему

Теперь в СНД будет 25 депутатов
Сергей МОРКОВКИН
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25 декабря депутаты владимирского горсовета на очередном заседании проголосовали за новую систему выборов в СНД. На смену смешанной системе выборов придет мажоритарная. Количество депутатов сократится на 10 человек, а выборы будут проводиться только по одномандатным округам.

Отметим, на нынешний состав совета народных депутатов города Владимира был избран по смешанной системе: 17 народных избранников получили мандаты по партийным спискам, еще 18 - по одномандатным округам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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