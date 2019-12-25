2019-12-25T13:07:46+03:00
Общество

Реконструкция спорткомплекса «Торпедо» начнется в августе 2020 года

Ремонт будет идти несколько лет
Елена Масленникова
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Обновленный облик спортивного комппекса "Торпедо"Обновленный облик спортивного комппекса "Торпедо"Фото: Администрация Владимирской области
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Необходимость реконструкции объясняется тем, что «Торпедо» находится в зонах регулирования застройки объекта культурного наследия федерального значения «Золотые ворота» и в территориальных границах объекта археологического наследия федерального значения «Культурный слой древнего Владимира,XII-XVII веков». На данном этапе уже известно, как будет выглядеть обновленный комплекс. Архитектурно-планировочную концепцию рассмотрят на градостроительном совете при губернаторе и научно-экспертном совете по охране объектов культурного наследия. Реконструкция начнется уже в августе 2020 года. В рамках первого этапа ремонтировать будут входную группу спорткомплекса, центральную лестницу и восточную трибуну. Всего таких этапов будет шесть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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