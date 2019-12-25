Суд наказал владимирского предпринимателя за не привезенный в срок диван-кровать

СЕГОДНЯ 12:02 2019-12-25T12:04:23+03:00

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Владимирец пожаловался на недобросовестного предпринимателя во владимирское управление Роспотребнадзора. В своем обращении местный житель указал, что купил у ИП Шарыпенко Е.В. диван-кровать, стоимостью 77 116 рублей. Предприниматель пообещал его привезти в течение 45 дней, но слова не сдержал. Владимирец попросил предпринимателя вернуть деньги, но тот отказался. Тогда обманутый потребитель написал жалобу в надзорное ведомство. Нерадивый бизнесмен деньги клиенту все-таки выплатил, но суд решил взыскать с него в пользу потребителя неустойку и компенсацию морального вреда. Таким образом, предпринимателю придется выплатить еще 7 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU