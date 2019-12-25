Живого мужчину признали умершим из-за невнимательности его сожительницы

СЕГОДНЯ 10:18 2019-12-25T10:18:51+03:00

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На протяжении 10 лет 69-летний москвич проживал в Киржаче с женщиной. Со своими родственниками из столицы связь не поддерживал. В январе этого года мужчина вышел из дома и пропал. Его нашла полиция. Пенсионер вёл себя неадекватно в общественном месте. Правоохранители отправили его во Владимир, в психиатрическую больницу. У москвича обнаружили психическое заболевание. Сожительницу в курс дела никто не поставил. Она подала в розыск. В июне 2019 года в одном из киржачских водоемов нашли утопленника, и женщина ошибочно признала в нем своего сожителя. В местном ЗАГСе был составлен акт о смерти мужчины. Москвичу перестали начислять пенсию и выписали из столичной квартиры, где он был зарегистрирован. Прокуратура обратилась в суд с иском аннулировать запись о смерти жителя Москвы. Суд эти требования удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU