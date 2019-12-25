2019-12-25T09:44:32+03:00
Общество

Во владимирской крольчатине обнаружили антибиотики

Производитель сослался на некачественный комбикорм
Елена Масленникова
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Владимирское управление Россельхознадзора проверило предприятие в Юрьев-Польском районе, которое занимается переработкой мяса кроликов со своей фермы и мяса птицы из других хозяйств соседних областей. По результатам лабораторных исследований, в крольчатине обнаружили антибиотики тетрациклиновой группы, что не соответствует требованиям техрегламента о безопасности пищевой продукции. Производитель сослался на некачественный комбикорм, которым кормили кроликов. Юрлицо привлекли к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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