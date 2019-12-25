В Петушинском районе "двенадцатая" столкнулась с двумя фурами: погибли двое

СЕГОДНЯ 08:06 2019-12-25T08:07:07+03:00

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Авария случилась 24 декабря, в пятом часу вечера, на 110 км трассы М7 в Петушинском районе. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель "двенадцатой" выехал на встречку, где столкнулся с фурой. От удара жигули вынесло на обочину дороги и там "ВАЗ" влетел еще в один грузовик. Водитель и пассажир "двенадцатой" погибли на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU