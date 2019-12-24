2019-12-24T19:46:18+03:00
Общество

В Селивановской больнице заработало современное инфекционное отделение

Из областного бюджета на его ремонт было выделено более 45 миллионов рублей
Елена Масленникова
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Новое инфекционное отделение Селивановской больницы рассчитано на 24 койки, 6 из которых предусмотрены для детей. Дополнительно появились изолированные боксы и полубоксы с отдельными входами с улицы. В отделении полностью заменили вентиляцию и пожарную сигнализацию, приобрели новое медицинское оборудование. На территории больницы открыли даже автомойку. Но она предусмотрена только для машин, которые перевозят пациентов отделения.

Кроме Селиванской ЦРБ, ремонт прошел в инфекционных отделениях Петушинской и Гороховецкой больниц. В 2020 капремонт будет производиться в инфекционном отделении Кольчугинской ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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