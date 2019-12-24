В Селивановской больнице заработало современное инфекционное отделение
Новое инфекционное отделение Селивановской больницы рассчитано на 24 койки, 6 из которых предусмотрены для детей. Дополнительно появились изолированные боксы и полубоксы с отдельными входами с улицы. В отделении полностью заменили вентиляцию и пожарную сигнализацию, приобрели новое медицинское оборудование. На территории больницы открыли даже автомойку. Но она предусмотрена только для машин, которые перевозят пациентов отделения.
Кроме Селиванской ЦРБ, ремонт прошел в инфекционных отделениях Петушинской и Гороховецкой больниц. В 2020 капремонт будет производиться в инфекционном отделении Кольчугинской ЦРБ.
ИСТОЧНИК KP.RU