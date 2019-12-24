2019-12-24T17:34:25+03:00
Общество

Во Владимирскую область пришел грипп

За минувшую неделю его выявили сразу у двух пациентов
Ирина Мальцева
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Жители Владимирской области продолжают болеть ОРВИ. За последнюю неделю в регионе к врачам с признаками простуды обратилось 9 702, в том числе 6 203 детей. В областной столице с признаками простуды к врачам пришли чуть больше трех с половиной тысяч человек, в том числе 2 067 детей. Что в области, что во Владимире больше болеют взрослые. Появились и первые заболевшие гриппом. Пока выявлены два случая гриппа – свиной и грипп группы В. Больше всего болеют традиционно в областном центре, а также в Кольчугинском и Собинском районах. В региональном управление Роспотребнадзоре рекомендует обратить внимание на меры профилактики:

- регулярно и тщательно мыть руки с мылом, использовать одноразовые салфетки, полотенца, дезинфицирующие растворы, гели;

- соблюдать «респираторный этикет»: во время кашля и чихания прикрывать рот и нос одноразовыми платками;

- чаще проводить , проветривание и увлажнение воздуха;

- правильно питаться и высыпаться;

- одеваться по сезону. Важно носить утепленную и непромокаемую обувь;

ИСТОЧНИК KP.RU

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