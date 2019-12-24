2019-12-24T16:51:37+03:00
Происшествия

В заброшенном доме Меленковского района нашли спрятавшегося убийцу

Мужчина набросился на бывшую жену с ножом, та скончалась
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Утром 23 декабря в подъезде жилого дома 37-летний Иван Раззоренов набросился с ножом на бывшую жену. Потерпевшая - мать двоих детей - умерла до приезда медиков.После убийства мужчина скрылся. Его объявили в розыск.

Следственный комитет сообщает, что час назад было установлено место нахождения Ивана Раззоренова - его нашли в заброшенном доме Меленковского района. Мужчина задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Александровском районе 73-летний мужчина погиб под колесами поезда
В заброшенном доме Меленковского района нашли спрятавшегося убийцу
Банк ВТБ увеличил объемы документарного бизнеса в сегменте КИБ
Более 300 миллионов рублей получили инвесторы "ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2"
В Коврове задержали мужчину, который грабил магазины и дачные дома
Владимирские НКО вручат больным детям новогодние подарки
Конкурс СМИ «Ростелекома»: двухсотая работа поступила от журналиста из Владимира
Во Владимире пройдет финал кубка России по футзалу
Два подростка в Муроме грабили торговые центры
Ипотечная платформа ВТБ присоединилась к маркетплейсу Банка России
Во Владимирской области назначили нового руководитель управления Пенсионного фонда
Москвича с поддельным водительским удостоверением судили в Коврове
В Гороховце девушка солгала про кражу, боясь ругани мамы
Во Владимирской области разыскивают убийцу с ножом
Владимирец жестоко расправился с женой