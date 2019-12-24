В заброшенном доме Меленковского района нашли спрятавшегося убийцу
Мужчина набросился на бывшую жену с ножом, та скончалась
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Утром 23 декабря в подъезде жилого дома 37-летний Иван Раззоренов набросился с ножом на бывшую жену. Потерпевшая - мать двоих детей - умерла до приезда медиков.После убийства мужчина скрылся. Его объявили в розыск.
Следственный комитет сообщает, что час назад было установлено место нахождения Ивана Раззоренова - его нашли в заброшенном доме Меленковского района. Мужчина задержан.
ИСТОЧНИК KP.RU