2019-12-24T16:23:46+03:00
Происшествия

В Коврове задержали мужчину, который грабил магазины и дачные дома

Ковровчанина обвиняют в трех кражах
Валерия ПРОНИНА
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя города Коврова. По данным УМВД, в сентябре этого года он сломал замок магазина и украл продукты, алкоголь и сигареты на 14 тысяч рублей.

Позже выяснилось, что за молодым человеком - еще две кражи. Обходя дачные участки и собирая металл, он увидел в беседке связку ключей от входной двери бани и дома. Ковровчанин украл оттуда электроинструменты и бытовую технику на 40 тысяч рублей.

На территории другого участка, отжав замок, он залез в сарай. Оттуда он забрал газовую колонку, латунные краны и трубы на 8 тысяч. Часть он продал через интернет.

В настоящее время ковровчанину предъявлено обвинение в совершении трех краж. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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