2019-12-24T15:40:20+03:00
Общество

Владимирские НКО вручат больным детям новогодние подарки

Акция продлится до 6 января
Валерия ПРОНИНА
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Представители общественных организаций поздравят с Новым годом 250 детей с онкологическими и орфанными заболеваниями, а также ребят, потерявших родственников в результате болезни, и вручат им новогодние подарки.

Первая акция уже прошла 20 декабря. Следующая пройдет 27 декабря в Областной детской клинической больнице. К тяжело больным детям владимирские общественники придут с поздравлениями на дом. Акция продлится до 6 января.

Если вы также хотите передать подарки, свяжитесь с организаторами по телефону: 8 (920) 624-24-00. Общественники примут новые мягкие игрушки, детские книжки, наборы для творчества, гигиенические средства для ухода за лежачими больными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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