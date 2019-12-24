Владимирские НКО вручат больным детям новогодние подарки

СЕГОДНЯ 15:40 2019-12-24T15:40:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Представители общественных организаций поздравят с Новым годом 250 детей с онкологическими и орфанными заболеваниями, а также ребят, потерявших родственников в результате болезни, и вручат им новогодние подарки.

Первая акция уже прошла 20 декабря. Следующая пройдет 27 декабря в Областной детской клинической больнице. К тяжело больным детям владимирские общественники придут с поздравлениями на дом. Акция продлится до 6 января.

Если вы также хотите передать подарки, свяжитесь с организаторами по телефону: 8 (920) 624-24-00. Общественники примут новые мягкие игрушки, детские книжки, наборы для творчества, гигиенические средства для ухода за лежачими больными.

ИСТОЧНИК KP.RU