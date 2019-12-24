2019-12-24T15:02:40+03:00
Спорт

Во Владимире пройдет финал кубка России по футзалу

Он состоится в ФОКе на улице Парижской комунны
Алексей СУХОВ
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29 декабря в муниципальном ФОКе (улица Парижской Коммуны, 45-д) пройдут финальные игры Кубка России по футзала. В финальной стадии встретятся "Динамо" (Москва), "Динамо" (Московская область), а также владимирские команды "Матадор" и "Викинг".

В 10.00 пройдет первый полуфинал: "Матадор" - "Динамо" (Московская область). В 11.20 пройдет второй полуфинал: "Динамо" (Москва) - "Викинг". В 12.40 состоится матч за третье место между командами, занявшими вторые места в обоих полуфиналах. А в 14.15 начнется финальный матч между победителями полуфинальных встреч.

Напомним, Кубок России по футзалу уже проводился во Владимире в 2016 году. Тогда родные стены помогли владимирскому "Матадору", и команда стала обладателем этого почетного трофея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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