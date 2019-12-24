2019-12-24T14:51:55+03:00
Происшествия

Два подростка в Муроме грабили торговые центры

Судьбу приятелей решит суд
Ирина Мальцева
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Шестнадцатилетний и семнадцатилетние пареньки из Мурома, сговорившись, в октябре зашли в сетевой магазин, взяли с витрины косметику и сбежали. На следующий день приятели украли товары в другом торговом центре, а в начале ноября шестнадцатилетний парень украл в магазине продукты. Всю добычу друзья успешно продавали, в том числе в салоны-парикмахерские. По данным следствия, младший подросток воспитывается отцом и уже состоит на консультативном наблюдении у врача-нарколога. Его старший товарищ также растет в неполной семье. Сейчас друзьям предъявлено обвинение по двум эпизодам совершения грабежа, а шестнадцатилетнему парню предъявлено еще и обвинение в краже. Уголовное дело направлено в суд

ИСТОЧНИК KP.RU

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