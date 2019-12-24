2019-12-24T14:12:21+03:00
Общество

Во Владимирской области назначили нового руководитель управления Пенсионного фонда

Им стал Антон Курбаков
Сергей МОРКОВКИН
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Постановлением правления ПРФ от 17 декабря 2019 года № 71-пл во Владимирской области назначен новый руководитель управения Пенсионного фонда. Им стал 45-летний Антон Курбаков.

Пресс-служба владимирского управления Пенсионного фонда РФ сообщает, что Антон Курбаков родился в 1974 году во Владимире. В 1996 году окончил Владимирский политический институт по специальности "Автоматика и управление в технических системах". Служил срочную службу в танковых войсках. В Пенсионном фонде РФ работает с 1998 года. Начинал карьеру ведущим специалистом отдела информационных технологий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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