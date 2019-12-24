Москвича с поддельным водительским удостоверением судили в Коврове

СЕГОДНЯ 14:11 2019-12-24T14:11:14+03:00

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В середине июля житель Московской области на «Ладе» направлялся в сторону Нижнего Новгорода, когда на стационарном посту ДПС в деревне Сенинские Дворики Ковровского района его остановили полицейские. Водитель предъявил им водительское удостоверение, якобы выданное ему в ноябре 2013 года, которое оказалось поддельным. Как оказалось, на самом деле права на управления транспортом у жителя столичного региона не было. За использование заведомо подложного документа его привлекли к уголовной ответственности, Ковровский городской суд признал его виновным и дал пять месяцев условно с испытательным сроком один год.

ИСТОЧНИК KP.RU