2019-12-24T14:11:14+03:00
Происшествия

Москвича с поддельным водительским удостоверением судили в Коврове

Он получил условный срок
Ирина Мальцева
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В середине июля житель Московской области на «Ладе» направлялся в сторону Нижнего Новгорода, когда на стационарном посту ДПС в деревне Сенинские Дворики Ковровского района его остановили полицейские. Водитель предъявил им водительское удостоверение, якобы выданное ему в ноябре 2013 года, которое оказалось поддельным. Как оказалось, на самом деле права на управления транспортом у жителя столичного региона не было. За использование заведомо подложного документа его привлекли к уголовной ответственности, Ковровский городской суд признал его виновным и дал пять месяцев условно с испытательным сроком один год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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