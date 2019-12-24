Владимирец жестоко расправился с женой

СЕГОДНЯ 11:36 2019-12-24T11:36:51+03:00

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Трагедия произошла во владимирской семье, где кроме родителей были двое детей – двадцатилетняя дочь и семнадцатилетний сын. Муж с женой выпивали, между ними частенько вспыхивали ссоры, он избивал супругу, но последняя перепалка в июле закончилась трагедией. Сорокаоднолетний мужчина, обидевшись на слова жены, сильно избил ее, метя по лицу и голове, а потом найдя в кухне стамеску не менее семнадцати раз воткнул ее в грудь и шею жертвы. Несчастная женщина скончалась до приезда скорой помощи. Владимирцу предъявлено обвинение в убийстве, свою вину он признал полностью. Рассматривать дело будет Фрунзенский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU