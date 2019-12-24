1 января во Владимире перекроют движение в центре города на 4 часа

СЕГОДНЯ 11:36 2019-12-24T11:36:06+03:00

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Администрация города Владимира опубликовала постановление об ограничение движения транспорта во время проведения новогодних праздников. 1 января с 00.00 до 04.00 будет перекрыт центр города от улицы Гагарина до площади Фрунзе. При этом указывается, что перекрытие дороги будет проводиться "по необходимости". То есть, если будет плохая погода и на улицах никого не будет, то перекрывать дорогу никто не будет.

Также центр города на два часа перекроют 12 января (с 12.00 до 14.00). В обоих случаях транспорт будет направлен в объезд по улицам Гагарина, Лыбедской магистрали, Луначарского и Усти-на-Лабе.

ИСТОЧНИК KP.RU