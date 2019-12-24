Житель Киржача угнал машину и попал в аварию

СЕГОДНЯ 11:22 2019-12-24T11:22:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В середине сентября пьяный киржачанин в деревне Крутец Киржачского района вытащил у знакомого ключи от «Форд Фокуса», припаркованного неподалеку, и поехал на нем в магазин, расположенный в соседней деревне. Через час в соседней деревне Аленино он не справился с управлением и врезался в ехавшую по дороге иномарку. Там его и задержали сотрудники ГИБДД. Мужчина, обвиняемый в угоне, вину признал. Владелица машины просила прекратить дело за примирением сторон, уверяя, что ущерб ей возместили, но суд отказал: выяснилось, что угонщик денег не платил, а только выдал расписку с обещанием вернуть 200 тысяч рублей. Отправлять киржачанина за решетку суд не стал, посчитав, что исправить его сможет штраф в 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU