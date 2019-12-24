ФСБ во Владимирской области задержала сотрудника сотовой компании, продававшего данные о звонках абонентов
Уголовное дело передано в прокуратуру
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УФСБ РФ по Владимирской области совместно со службой безопасности компании-оператора мобильной связи ПАО "Вымпел-Коммуникации" ("Билайн") задержала сотрудника, продававшего данные о звонках абонентов. По данным следствия, к нему с просьбами о распечатать защищенные данные обращался знакомый.
В марте, мае и сентябре 2019 года на основании материалов УФСБ было возбуждено уголовное дело. В декабре она было передано в прокуратуру.
ИСТОЧНИК KP.RU