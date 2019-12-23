2019-12-23T17:21:18+03:00
Общество

В Кольчугине школу-долгострой ввели в эксплуатацию

В начале 2020 года она примет 600 учеников
Валерия ПРОНИНА
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В Кольчугине ввели в эксплуатацию среднюю школу в микрорайоне №1. Уже в начале 2020 года после получения лицензии она примет более 600 учащихся 4-11 классов. Ее начали строить ещё в 1990-е годы, однако из-за сложной экономической ситуации так и не смогли завершить начатое.

На возведение школы направили почти полмиллиарда рублей, строительство велось с лета 2017 года.

В трехэтажном здании, кроме учебных кабинетов, предусмотрены спальни и игровые, столовая, два спортивных зала с душевыми и раздевалками, актовый зал на 280 мест, классы-лаборатории по физике, химии, биологии, компьютерные классы, кабинеты иностранного языка, кабинеты масляной живописи, рисования и черчения, слесарная, столярная и кулинарная мастерские, а также мастерская кройки и шитья.

Есть и отдельный медицинский блок, в котором оборудованы кабинет врача, стоматологический, процедурный и прививочный кабинеты. Оборудованы площадки, стадион, гимнастическая площадка. Кроме того, в учебно-опытной зоне размещается теплица и участок для посадки декоративных растений, овощей и деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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