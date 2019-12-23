18-летний житель Петушков украл из церкви деньги, разбросал иконы и оставил непристойные надписи на стенах

СЕГОДНЯ 15:36 2019-12-23T15:36:01+03:00

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя. Его обвиняют в кражах, уничтожении чужого имущества и вандализме.

По данным УМВД по Владимирской области, осенью прошлого года обвиняемый вынес деньги из торгового павильона в Петушках. Зимой разбил бутылкой стекла двух машин и украл из кабин два телефона, плеер и автомагнитолу, а потом оставил своих друзей без кошельков и банковских карт. Кроме того, 18-летний парень в апреле этого года разбил окно местной церкви, откуда забрал деньги. Но и на это молодой человек не остановился: он разбросал церковную утварь, листовые иконы, погнул металлические кресты и оставил непристойные надписи на стенах. Ущерб превысил 55 тысяч рублей.

После задержания парень сказал, что совершил преступления из хулиганских побуждений. Часть похищенного полицейские вернули владельцам. Сейчас житель Петушков, который причастен к 9 эпизодам преступной деятельности, находится под подпиской о невыезде.

В настоящее время материалы уголовных дел, соединенных в одно производство, направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU