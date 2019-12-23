Меленковец, спиливший берез на сто с лишним тысяч рублей, отделался штрафом

СЕГОДНЯ 15:33 2019-12-23T15:33:28+03:00

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Житель Меленковского района 1 сентября приехал на тракторе без номеров в Меленковское лесничество и бензопилой спили двенадцать берез, которые увез к себе домой. Правда ,нарушителя довольно быстро нашли, а ущерб, причиненный им, оценили в сто с лишним тысяч рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по обвинению в незаконной рубке лесных насаждений, но поскольку он раскаялся, вернул древесину и отдал бензопилу, а также возместил ущерб, уголовное дело в отношении него прекратили. Правда, мужчине все равно придется заплатить судебный штраф – сорок тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU