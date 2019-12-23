В Киржаче обнаружили 30 тонн просроченной красной икры
Нарушение обнаружили сотрудники регионального управления Россельхознадзора, проверившие, как реализуется лососевая икра во Владимирской области. Икрой торговали на девяти площадках 14 организаций, но фактически они располагались по одному адресу в Киржаче. Как оказалось, в регионе продается икра с истекшим сроком годности, икра, у которой изменен срок годности, а также икра, у которой неизвестен производитель и нет других положенных документов. В общей сложности в обороте находилось около 30 тонн просроченной икры. Специалисты Россельхознадзора провели совместную внеплановую проверку с прокуратурой, отобрали образцы для лабораторных исследований, но к этому моменту оставшийся деликатес успели распродать. Кроме того, выяснилось, что ветеринарные сертификаты на просроченную икру оформляла государственный ветеринарный врач Киржачской районной станции по борьбе с болезнями животных. Сейчас она отстранена от работы по оформлению документов.
ИСТОЧНИК KP.RU