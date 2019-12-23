2019-12-23T15:08:40+03:00
Общество

В Киржаче обнаружили 30 тонн просроченной красной икры

Деликатес продавали по соседним регионам
Ирина Мальцева
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Нарушение обнаружили сотрудники регионального управления Россельхознадзора, проверившие, как реализуется лососевая икра во Владимирской области. Икрой торговали на девяти площадках 14 организаций, но фактически они располагались по одному адресу в Киржаче. Как оказалось, в регионе продается икра с истекшим сроком годности, икра, у которой изменен срок годности, а также икра, у которой неизвестен производитель и нет других положенных документов. В общей сложности в обороте находилось около 30 тонн просроченной икры. Специалисты Россельхознадзора провели совместную внеплановую проверку с прокуратурой, отобрали образцы для лабораторных исследований, но к этому моменту оставшийся деликатес успели распродать. Кроме того, выяснилось, что ветеринарные сертификаты на просроченную икру оформляла государственный ветеринарный врач Киржачской районной станции по борьбе с болезнями животных. Сейчас она отстранена от работы по оформлению документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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