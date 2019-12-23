Актер Максим Аверин прочтет для владимирцев сказку "Щелкунчик"
Любимец публики актер театра и кино Максим Аверин прочтет текст знаменитой на весь мир сказки Э. Гофмана, погрузив зрителей вместе с главными героями Мари и прекрасным Принцем-Щелкунчиком в путешествие по чудесному миру с Марципановым замком, озером Миндального молока и Леденцового луга. Фантастические сны оживут благодаря неповторимой музыке Петра Ильича Чайковского. Ее исполнят сразу два оркестра филармонии – Камерный струнный оркестр и Владимирский русский оркестр.
История о смелости и благородстве, страшном проклятье и любви, разрушающей злые чары, увлечет зрителей в мир сказочных грез и подарит незабываемые впечатления. И каждый после посещения этого предпраздничного волшебства скажет: «Ах, это действительно была новогодняя сказка!».
Сказка оживет на сцене Владимирской областной филармонии 27 декабря. Начало - в 18.30. Цена билета - 1500-2800 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU