2019-12-23T13:24:01+03:00
Общество

Актер Максим Аверин прочтет для владимирцев сказку "Щелкунчик"

Помогут ему сразу два оркесра областной столицы
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено областной филармониейфото предоставлено областной филармонией
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Любимец публики актер театра и кино Максим Аверин прочтет текст знаменитой на весь мир сказки Э. Гофмана, погрузив зрителей вместе с главными героями Мари и прекрасным Принцем-Щелкунчиком в путешествие по чудесному миру с Марципановым замком, озером Миндального молока и Леденцового луга. Фантастические сны оживут благодаря неповторимой музыке Петра Ильича Чайковского. Ее исполнят сразу два оркестра филармонии – Камерный струнный оркестр и Владимирский русский оркестр.

История о смелости и благородстве, страшном проклятье и любви, разрушающей злые чары, увлечет зрителей в мир сказочных грез и подарит незабываемые впечатления. И каждый после посещения этого предпраздничного волшебства скажет: «Ах, это действительно была новогодняя сказка!».

Сказка оживет на сцене Владимирской областной филармонии 27 декабря. Начало - в 18.30. Цена билета - 1500-2800 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Актер Максим Аверин прочтет для владимирцев сказку "Щелкунчик"
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