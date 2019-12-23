2019-12-23T13:23:46+03:00
Общество

Собственник Лакинской мануфактуры неожиданно отменил встречу с губернатором Владимирской области

Инвестиционный проект на несколько миллионов рублей подвис
Артём Черепанов
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Владелец бывшей "Лакинской мануфактуры" Мамед Рагимов неожиданно отменил встречу с губернатором Владимирской области Владимиром Сипягиным, на которой предполагалось обсудить инвестиционный проект по возрождению производства на промышленных площадях предприятия. Об этом губернатор сообщил на своей странице "Вконтакте".

Отметим, что отменная встреча между Рагимовым и Сипягиным должна была стать второй в этом году. Также Мамед Рагимов встречался с куратором владимирской промышленности Максимом Брусенцовым. Тогда бизмесмен и чиновник сошлись на необходимости провести инвентаризацию техники мануфактуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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