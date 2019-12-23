Владимирский борец выиграл всероссийский турнир в Москве

СЕГОДНЯ 13:06 2019-12-23T13:06:36+03:00

За Владимирскую область выступали шесть спортсменов.

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Воспитанник Владимирской областной школы спортивной борьбы Роман Иванов стал победителем всероссийского турнира по греко-римской борьбе им. Мастера спорта СССР Сергея Тараскина, прошедшего в Москве с 20 по 22 декабря.

Роман выступал в весовой категории «63 кг».

В общей сложности в соревнованиях приняли участие 250 человек из всех регионов страны. За Владимирскую область выступали шесть спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU