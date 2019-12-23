Владимирский борец выиграл всероссийский турнир в Москве
За Владимирскую область выступали шесть спортсменов.
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Воспитанник Владимирской областной школы спортивной борьбы Роман Иванов стал победителем всероссийского турнира по греко-римской борьбе им. Мастера спорта СССР Сергея Тараскина, прошедшего в Москве с 20 по 22 декабря.
Роман выступал в весовой категории «63 кг».
В общей сложности в соревнованиях приняли участие 250 человек из всех регионов страны. За Владимирскую область выступали шесть спортсменов.
ИСТОЧНИК KP.RU