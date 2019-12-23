Во Владимире определили четыре площадки для запуска пиротехники

СЕГОДНЯ 10:43 2019-12-23T10:43:36+03:00

Места отдаленные и не слишком доступные

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Владимирское управление гражданской защиты назначило площадки, на которых в Новый год официально разрешено использование пиротехники. Места те же, что и в прошлом году:

- в Ленинском районе - поле за гипермаркетом «Лента»;

- в Октябрьском районе - площадка (пляж) в районе затона на реке Клязьма;

- во Фрунзенском районе - поле за перекрестком улиц Куйбышева и Безыменского;

- в парке культуры и отдыха «Загородный» на территории стадиона «Прометей».

Поскольку совершенно очевидно, что ни один нормальный человек в Новый год не потащится в эти отдаленные районы, чтобы запустить пару ракет, то и наказания за использование пиротехники в других, не столь отдаленных местах, не предусмотрено. Если, конечно, это не принесло кому-то вреда - тогда уже наступит административная, а при серьезном вреде и уголовная ответственность.

Также управление гражданской защиты напоминает, что категорически запрещается:

- покупать пиротехнические изделия на улице, стихийных рынках, не имеющие сертификата соответствия;

- использовать изделия с истекшим сроком годности и с видимыми повреждениями;

- использовать пиротехнику в помещениях, на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения, на крышах, балконах, лоджиях;

- допускать детей к пользованию пиротехникой;

- разбирать или переделывать пиротехнические изделия;

- применять пиротехнику при ветре более 5 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU