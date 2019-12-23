2019-12-23T10:43:36+03:00
Общество

Во Владимире определили четыре площадки для запуска пиротехники

Места отдаленные и не слишком доступные
Вероника ПАНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Владимирское управление гражданской защиты назначило площадки, на которых в Новый год официально разрешено использование пиротехники. Места те же, что и в прошлом году:

- в Ленинском районе - поле за гипермаркетом «Лента»;

- в Октябрьском районе - площадка (пляж) в районе затона на реке Клязьма;

- во Фрунзенском районе - поле за перекрестком улиц Куйбышева и Безыменского;

- в парке культуры и отдыха «Загородный» на территории стадиона «Прометей».

Поскольку совершенно очевидно, что ни один нормальный человек в Новый год не потащится в эти отдаленные районы, чтобы запустить пару ракет, то и наказания за использование пиротехники в других, не столь отдаленных местах, не предусмотрено. Если, конечно, это не принесло кому-то вреда - тогда уже наступит административная, а при серьезном вреде и уголовная ответственность.

Также управление гражданской защиты напоминает, что категорически запрещается:

- покупать пиротехнические изделия на улице, стихийных рынках, не имеющие сертификата соответствия;

- использовать изделия с истекшим сроком годности и с видимыми повреждениями;

- использовать пиротехнику в помещениях, на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения, на крышах, балконах, лоджиях;

- допускать детей к пользованию пиротехникой;

- разбирать или переделывать пиротехнические изделия;

- применять пиротехнику при ветре более 5 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кольчугине школу-долгострой ввели в эксплуатацию
41-летний муромлянин воровал из спортмагазина одежду
18-летний житель Петушков украл из церкви деньги, разбросал иконы и оставил непристойные надписи на стенах
Меленковец, спиливший берез на сто с лишним тысяч рублей, отделался штрафом
Три преступления за день: ковровчанин сломал другу челюсть, украл из машины деньги и вынес из квартиры планшет
В Киржаче обнаружили 30 тонн просроченной красной икры
Актер Максим Аверин прочтет для владимирцев сказку "Щелкунчик"
Собственник Лакинской мануфактуры неожиданно отменил встречу с губернатором Владимирской области
Владимирский борец выиграл всероссийский турнир в Москве
ВТБ Лизинг и АО ФГК стали победителями премии Лизинговая сделка года
Во Владимире определили четыре площадки для запуска пиротехники
В Муроме сгорел цех мебельной фабрики
Во Владимирской области посчитали, во сколько обойдется "Сельдь под шубой" и "Оливье"
В Суздале стартовал третий этап съемок сериала "Угрюм-река"
В Александрове судебный пристав два года брала взятки с должников
В Александровском районе сгорел дом в 200 "квадратов"