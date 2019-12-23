В Муроме сгорел цех мебельной фабрики
Огонь распространился на 1200 квадратных метров
.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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23 декабря в 3.00 пожарным сообщили о возгорании в производственном здании на ул. Октябрьской города Мурома. Огонь распространился на всю площадь одноэтажного кирпичного цеха. К счастью, пострадавших нет. На месте работали 7 единиц техники и 21 человек.
Известно, что по этому адресу находится мебельная фабрика. Причина пожара устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU