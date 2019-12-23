В Муроме сгорел цех мебельной фабрики

СЕГОДНЯ 09:52 2019-12-23T09:52:08+03:00

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23 декабря в 3.00 пожарным сообщили о возгорании в производственном здании на ул. Октябрьской города Мурома. Огонь распространился на всю площадь одноэтажного кирпичного цеха. К счастью, пострадавших нет. На месте работали 7 единиц техники и 21 человек.

Известно, что по этому адресу находится мебельная фабрика. Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU