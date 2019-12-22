Во Владимирской области посчитали, во сколько обойдется "Сельдь под шубой" и "Оливье"

СЕГОДНЯ 16:36 2019-12-22T16:36:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Росстат опубликовал данные по регионам о годовом изменении стоимости главных новогодних салатов — «Оливье» и «Сельди под шубой». В расчет брали такое количество ингредиентов, что конечный вес каждого салата равен примерно 2 кг, наесться им должна семья из четырех человек.

Во Владимирской области стоимость 2 килограммов "Оливье" из огурцов маринованных, горошка, картофеля, 2 яиц, моркови, лука репчатого, вареной колбасы и майонеза составила 314 рублей 3 копейки. Это на 5% дороже, чем в прошлом году. В итоге, мы в рейтинге стоимости "Оливье" расположились на 37 строчке.

Салат «Сельдь под шубой» из свеклы, моркови, лука репчатого, картофеля, майонеза, яиц и сельди по итогам года тоже стал дороже. Владимирская область в рейтинге по цене этого салата расположилась на 33-м месте среди регионов РФ с ценой салата 158 рублей 82 копейки. В прошлом году блюдо было дешевле на 5,56% .

ИСТОЧНИК KP.RU