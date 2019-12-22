В Александровском районе сгорел дом в 200 "квадратов"
ЧП произошло в деревне Старово
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Как сообщает официальная сводка Главного управления МЧС России по Владимирской области, информация о пожаре в доме по улице Ключевая деревни Старово Александровского района на пульт диспетчера Центра управления в кризисных ситуациях поступило в 15.49 21 декабря.
На место выехали пожарные подразделения Александровского гарнизона. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. Последствия пожара ликвидировали 2 единицы техник и 8 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU