2019-12-21T15:49:53+03:00
Общество

Собинская больница получила передвижной ФАП

Это девятый по счету передвижной ФАП, поступивший во Владимирскую область в 2019 году
Валерия ПРОНИНА
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Собинская районная больница получила передвижной фельдшерско-акушерский пункт по региональной программе «Развитие первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». Первые выезды ФАПа запланированы уже на следующей неделе: 24 декабря в село Березники, 26 декабря – в село Фетинино.

Это девятый по счету передвижной ФАП, поступивший во Владимирскую область в 2019 году. Помимо Собинки медпункты на колесах получили Киржачская, Суздальская, Вязниковская, Гороховецкая, Ковровская, Петушинская и Селивановская районные больницы, а также Муромская городская больница №3.

- ФАПы предназначены для обслуживания населенных пунктов с численностью жителей менее ста человек. Выезды медицинских бригад повысили доступность медицинской помощи для сельского населения, позволили проводить профилактические медосмотры, вакцинацию, своевременно выявлять социально значимые заболевания, - сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения области.

В передвижном ФАПе есть электрокардиограф, тонометр, экспресс-анализатор для определения уровней сахара и холестерина и другое оборудование. В салоне имеется гинекологический кабинет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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