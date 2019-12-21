2019-12-21T10:52:23+03:00
Общество

Сотрудники Следственного комитета свозили детей Лухтоновского интерната на новогоднее представление

Ребята посмотрели премьеру театра
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
..Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета
Изменить размер текста:

Сотрудники СК по Владимирской области воплотили мечту подшефных воспитанников Лухтоновской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- Наши дети - частые гости владимирского муниципального театра «Разгуляй», но никогда не были на спектаклях в преддверии Нового года, а тем более на премьере. 20 декабря их мечта исполнилась: ребята посмотрели премьеру театра - музыкальную сказку Джанни Родари «Чиполлино» в постановке главного режиссера Сергея Тарасова, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

После спектакля дети около новогодней елки играли с героями сказок - котом Леопольдом, сказочными мышами, Снегурочкой и Дедом Морозом.

Исполняя мечту, видя улыбки на лицах детей-сирот, нуждающихся в особой заботе и внимании, сотрудники Следственного комитета сознают, что сами становятся счастливее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимирская певица прошла в полуфинал шоу "Голос"
Ковровский суд вернул в прокуратуру уголовное дело об убийстве
Сотрудники Следственного комитета свозили детей Лухтоновского интерната на новогоднее представление
В Ковровском районе в ДТП погибли трое человек
В Муромском магазине несовершеннолетней девушке продали алкоголь
Камешковец, напавший с ножом на подростка, отправится в колонию
В Муроме родители мальчика, пострадавшего в детском саду, получат компенсацию
Сибирские кредиторы оштрафованы за угрозы жительнице Владимирской области
Злостному алиментщику суд назначил 5 месяцев исправительных работ
Вице-губернатора Брусенцов встретился с потенциальными инвесторами ГУП "Тепличный"
Суд выселил владимирца из наемного жилья из-за долгов по коммуналке
На Клязьме спасли пятнистого оленя, который провалился под лед, убегая от собак
ВТБ Пенсионный фонд победил в премии «Финансовая Элита России»
ВТБ презентовал корпоративную универсальную карту для клиентов крупного бизнеса
Сумма кредитных соглашений ВТБ по «Программе 1764» превысила 100 млрд рублей
В Коврове местные коммунисты повесили баннер с портретом Иосифа Сталина на здании ДК в центре города
Владимирцам, которые срубят елку в неположенном месте, грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей
Жителей областного центра приглашают принять участие в благотворительном фестивале "Добрый Владимир"