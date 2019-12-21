Сотрудники Следственного комитета свозили детей Лухтоновского интерната на новогоднее представление

СЕГОДНЯ 10:51 2019-12-21T10:52:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники СК по Владимирской области воплотили мечту подшефных воспитанников Лухтоновской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- Наши дети - частые гости владимирского муниципального театра «Разгуляй», но никогда не были на спектаклях в преддверии Нового года, а тем более на премьере. 20 декабря их мечта исполнилась: ребята посмотрели премьеру театра - музыкальную сказку Джанни Родари «Чиполлино» в постановке главного режиссера Сергея Тарасова, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

После спектакля дети около новогодней елки играли с героями сказок - котом Леопольдом, сказочными мышами, Снегурочкой и Дедом Морозом.

Исполняя мечту, видя улыбки на лицах детей-сирот, нуждающихся в особой заботе и внимании, сотрудники Следственного комитета сознают, что сами становятся счастливее.

ИСТОЧНИК KP.RU