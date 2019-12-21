В Ковровском районе в ДТП погибли трое человек
Еще троих госпитализировали
.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
Изменить размер текста:
Авария с погибшими случилась 21 декабря около 6 утра на дороге «Сеннинские Дворики-Ковров-Шуя».
Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, 20-летний водитель «ВАЗа», который ехал в сторону Коврова, вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Нивой» под управлением 62-летнего водителя.
В результате ДТП погибли водители и 35-летняя пассажирка «ВАЗа». В больницу госпитализировали троих пострадавших автомобиля «Нива».
В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU