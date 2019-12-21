В Ковровском районе в ДТП погибли трое человек

СЕГОДНЯ 10:27 2019-12-21T10:27:21+03:00

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Авария с погибшими случилась 21 декабря около 6 утра на дороге «Сеннинские Дворики-Ковров-Шуя».

Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, 20-летний водитель «ВАЗа», который ехал в сторону Коврова, вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Нивой» под управлением 62-летнего водителя.

В результате ДТП погибли водители и 35-летняя пассажирка «ВАЗа». В больницу госпитализировали троих пострадавших автомобиля «Нива».

В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU