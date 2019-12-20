В Муромском магазине несовершеннолетней девушке продали алкоголь

СЕГОДНЯ 22:23 2019-12-20T22:23:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Нарушение обнаружила Муромская городская прокуратура во время проверки. В магазине «Алекс» на улице Орловской продавщица без проблем продала банку пива семнадцатилетней девушке. При этом никаких документов. Например, паспорт, как положено по закону, продавец не спрашивала у юной покупательницы ни до, ни после продажи алкоголя. Сейчас в отношении магазина возбуждено дело об административном правонарушении розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, которое направлено для рассмотрения в территориальный отдел Роспотребнадзора. Наказание, предусмотренное по этой статья для юридических лиц, - штраф от трехсот тысяч рублей до полумиллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU